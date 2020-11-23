محاكمة ساركوزي مرشحة للتعليق المؤقت بمجرد انطلاقها

ينتظر الفرنسيون مثول رئيسهم الأسبق نيكولا ساركوزي أمام القضاء اليوم على الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت باريس في سابقة غير معهودة في تاريخ فرنسا السياسي.

لكن قبل انطلاق المحاكمة، تبين أنها على الأرجح ستعلق بمجرد انطلاقها بحكم أن أحد المتهمين في القضية، وهو القاضي السابق جيلبير أزيبير، البالغ من العمر 74 عاما، لن يتمكن من الحضور لأسباب صحية، بما فيها مبرر مخاطر الإصابة بفيروس كورونا لكبر سنه، حسب طلبه.

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وفي مثل هذه الحالة، ينص القانون الفرنسي على طلب القاضي الخبرة الطبية لمعاينة صحة المتهم، يليها تعليق المحاكمة ريثما يأتي رد الخبرة، مما سيؤخر عمليا الانطلاق الفعلي للمحاكمة لبعض الوقت.

نيكولا ساركوزي متهم في هذه القضية، دون القضايا الأخرى التي تنتظره، بمقايضة مساعدة القاضي السابق جيلبير أزيبير على الحصول على منصب في إمارة موناكو مقابل تلقيه منه معلومات سرية بشأن قضية قضائية أخرى تخصه.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية