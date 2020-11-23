موسكو: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا آخر منبر دائم لحوار الأمن بين روسيا والغرب

قال ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي، إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، باتت اليوم المنصة الدائمة الوحيدة للاتصال بين روسيا والدول الغربية بشأن القضايا الأمنية في أوروبا.

وأضاف غروشكو، في كلمته اليوم في طاولة مستديرة في مجلس الاتحاد الروسي، حول موضوع "ميثاق باريس لأوروبا الجديدة: يوبيل الآمال التي لم تتحقق": "بقيت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المنصة الدائمة الوحيدة لمثل هذا التعاون. وهناك يوجد منتدى للتعاون في مجال الأمن، حيث لا تزال تجري مناقشة قضايا تعزيز الأمن العسكري، بالاعتماد على الإمكانات الإيجابية التي تراكمت على مدى السنوات الماضية. وهناك يجري بحث مشكلة تقليص المخاطر العسكرية، ومنع الحوادث المسلحة، ومراقبة التسلح. يبدو لي أن الغربيين أنفسهم يفهمون هذا جيدا: لا يمكن ببساطة تجاهل روسيا، من الضروري التحاور معها".

وأشار إلى أن الاتصالات في مجال الأمن الأوروبي، عبر الخطوط الأخرى قد توقفت عمليا: فقد تم تجميد القنوات العسكرية الثنائية مع العديد من الدول، ولم يعد مجلس روسيا والناتو يجتمع عمليا.

المصدر: تاس