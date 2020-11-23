جونسون يصف نتائج لقاح شركة "أسترازينكا" بأنها خبر "رائع ولا يصدق"

أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، عن سعادته بنتائج لقاح شركة "أسترازينكا"، الذي طورته بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد"، والذي لديه متوسط فعالية بنسبة 70%.

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وقال جونسون: "إنه خبر رائع ولا يصدق"، مؤكدا أن لقاح أكسفورد "أثبت فعاليته في التجارب".

وأضاف: "لا يزال هناك المزيد من فحوصات السلامة في المستقبل، ولكن هذه نتائج رائعة".

بدوره أمل وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، بأن يتمكنوا من بدء التلقيح الشهر المقبل.

وأشار خلال حديث مع "بي بي سي"، إلى أن "الجزء الأكبر من برنامج إطلاق اللقاح، سيكون في يناير، وفبراير، ومارس، من العام المقبل"، وتابع قائلا: "نأمل في وقت ما بعد عيد الفصح أن تبدأ الأمور في العودة إلى طبيعتها."

Incredibly exciting news the Oxford vaccine has proved so effective in trials. There are still further safety checks ahead, but these are fantastic results.



Well done to our brilliant scientists at @UniofOxford & @AstraZeneca, and all who volunteered in the trials. https://t.co/84o8TKhQga — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 23, 2020

المصدر: RT + وكالات