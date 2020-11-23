المكسيك تجري مفاوضات بشأن اللقاح الروسي "سبوتنيك - V"

قالت سفيرة المكسيك بموسكو نورما بينسادو مورينو، إنه سيتم البدء بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح "سبوتنيك - V" الروسي بالمكسيك فور موافقة الهيئات المكسيكية ذات العلاقة.

وأضافت السفيرة: "المفاوضات بين صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والسلطات المكسيكية، مستمرة وتجري بشكل دوري. نحن الآن ننتظر من الصندوق إنجاز لوثائق لتقديمها إلى الهيئات المحلية ذات العلاقة. وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسيتم الحصول على الموافقة وسيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من الاختبار في المكسيك بمشاركة نحو 500 شخص".

وتابعت بينسادو القول، إن المكسيك تتعاون في الوقت نفسه مع شركات أخرى مختصة في تصنيع لقاحات فيروس كورونا، مثل "أسترازينيكا" البريطانية و"فايزر" الأمريكية و"كانسينو بيولوجيكس" الصينية.

في سبتمبر الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، عن الاتفاق مع شركة الأدوية Landsteiner Scientific على تزويد المكسيك بـ 32 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك - V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

المصدر: نوفوستي