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الصين تهدد بالرد على زيارة أميرال البحرية الأمريكية لتايوان

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الصين تهدد بالرد على زيارة أميرال البحرية الأمريكية لتايوان
Reuters
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 قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن بكين سترد على ما تردد عن زيارة أميرال بحري أمريكي لتايوان، وإنها تعارض بشدة أي علاقات عسكرية بين تايبه وواشنطن.

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يأتي ذلك، غداة كشف مصدرين أمس الأحد إن أميرالا بحريا يشرف على المخابرات العسكرية الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قام بزيارة غير معلنة لتايوان. ولم تؤكد تايوان ولا الولايات المتحدة الزيارة رسميا.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عززت دعمها لتايوان، وهو ما تضمن مبيعات أسلحة جديدة، الأمر الذي أثار قلق الصين التي تعتبر الجزيرة الديمقراطية واحدة من الأقاليم التابعة لها والتي لا حق لها في إقامة العلاقات مع الدول.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان على أن الصين "تعارض بشدة" أيا من أشكال التبادل بين مسؤولي الولايات المتحدة وتايوان أو إقامة علاقات عسكرية بينهما.

وقال إنه "وفقا لتطور الموقف، سيقدم الجانب الصيني الرد المشروع واللازم"، من دون الخوض في المزيد من التفاصيل.

المصدر: رويترز

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