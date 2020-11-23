سيئول تخضع لتشديد القيود الوقائية حتى نهاية العام لكبح تفشي كورونا

أعلنت سلطات العاصمة الكورية الجنوبية سيئول اتخاذها قرارا بتشديد القيود الوقائية الصحية على سكان المدينة حتى نهاية العام الجاري لكبح تفشي وباء كورونا المتزايد الانتشار في هذا البلد.

وابتداء من يوم غد الثلاثاء، ترفع السلطات مستوى التباعد الاجتماعي إلى الدرجة الثانية في العاصمة سيئول وضواحيها حيث ستتأثر حياة نحو 10 ملايين شخص بهذه التدابير الوقائية إلى غاية نهاية ديسمبر، وسوف يتم تقليص وتيرة النقل العام بعد العاشرة ليلا لخفض احتمالات انتقال الفيروس بين الناس. ولن يسمح بمقتضى التدابير الجديدة بتجمع أكثر من 10 أشخاص في مكان واحد ولا بالاتصال بالمسِنين في هياكل رعايتهم، وستضطر المؤسسات إلى الاعتماد أكثر فأكثر على العمل من البيت ولفحص العمال مرتين يوميا للتأكد من سلامتهم من الوباء. كما ستغلَق قاعات ممارسة الرياضة على التاسعة ليلا، فيما يحظر فتح الحمامات حظرا كاملا.

إقرأ المزيد

يذكر أن كوريا الجنوبية سجلت 271 إصابة جديدة بوباء كورونا أمس الأحد، من بينها 206 إصابات في العاصمة سيئول حسب الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

المصدر: وكالة يونهاب