كورونا يلغي لقاء بين رئيس وزراء كازاخستان ووفد أوكراني

قال المكتب الصحفي لحكومة كازاخستان، إن سبب إلغاء لقاء بين رئيس الوزراء عسكر مامين، والوزير الأوكراني فلاديسلاف كريكلي، هو انتهاء صلاحية اختبارات كورونا لدى أعضاء الوفد الأوكراني.

وأضاف المكتب في بيانه: "في إطار زيارة وزير البنية التحتية الأوكراني فلاديسلاف كريكلي إلى كازاخستان، تم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان ووزارة البنية التحتية في أوكرانيا في 12 نوفمبر. كما التقى نائب رئيس وزراء كازاخستان رومان سكليار، مع الوفد الأوكراني. لكن بسبب انتهاء صلاحية شهادات اختبار فيروس كورونا لدى أعضاء الوفد الأوكراني (أكثر من خمسة أيام)، لم يعقد اجتماع رئيس وزراء كازاخستان أسكار مامين مع فلاديسلاف كريكلي".

وأكد المكتب الصحفي، أنه على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا، ومن أجل ضمان سلامة المشاركين في الاجتماع، كان من الضروري الالتزام بعدد من القواعد والشروط الصحية، بما في ذلك وجود شهادة فحص حول الخلو من فيروس كورونا.

في وقت سابق، قالت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية، إنه تم إلغاء اللقاء، بين مامين والوفد الأوكراني، بسبب اكتشاف الجهة المضيفة، أن شهادات الاختبار لدى الوفد، مزيفة.

المصدر: تاس