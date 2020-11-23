تفاصيل اتصال رئيسة وزراء نيوزيلندا وجو بايدن

هنأت رئيسة وزراء نيوزلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الأحد، المرشح الأمريكي المنتخب لرئاسة الولايات المتحدة، جو بايدن، مرة ثانية، عبر اتصال هاتفي.

إقرأ المزيد

وأكدت أرديرن أنها أجرت مكالمة هاتفية "إيجابية ودافئة" مع بايدن، شاركت خلالها بعض الأفكار حول "معركة" نيوزيلندا مع فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنها دعت المرشح الديمقراطي لزيارة نيوزلندا، معربة عن استعدادها لعرض خطة العمل التي اعتمدتها نيوزلندا في مواجهة كورونا، إذا ما طلبت الولايات المتحدة ذلك، مضيفة أن دعوتها ركزت على رغبة البلدين في العمل والتعاون ضمن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومؤكدة أن الدعوة "قوبلت بحفاوة بالغة"، لافتة إلى أن المرشح الديمقراطي تحدث عن "ذكرياته العزيزة في زيارته نيوزيلندا في العام 2016.

كما لفتت إلى أن بايدن تحدث بشكل إيجابي حول استجابة نيوزيلندا للفيروس، حيث أن الاستجابة للفيروس كانت "أولويته الأولى".

وقالت أرديرن: "أعتقد بكل تأكيد أن التعاون الدولي لا يزال أساسيا للسيطرة على الفيروس"، موضحة أنهم تحدثوا عن البرامج داخل الولايات المتحدة، وخطة أمريكا للعام 2050، وعن منطقة المحيط الهادئ.

وأضافت: "لقد اكتشفت قدرا هائلا من الحماس للعلاقة التي لدينا بالفعل"، مشيرة إلى "إمكانية نموها".

وحول ما إذا كانت قد تمت دعوتها إلى البيت الأبيض، قالت أرديرن إن الأمر متروك للبيت الأبيض.

وفي بيان صادر عن بايدن، نشره سياسيون أمريكيون، قال إنه هنأ أرديرن على إعادة انتخابها، وإنه يعتزم تعزيز العلاقات مع نيوزيلندا.

وأكد أنه يتطلع إلى العمل مع أرديرن بشأن كورونا، والتعددية، و"تعزيز الديمقراطية والحفاظ على منطقة المحيطين، الهندي والهادئ، آمنة ومزدهرة".

كما أشاد بادين بالقيادة المذهلة لرئيسة الوزراء بعد مذبحة كرايستشيرش في العام 2019 بنيوزلندا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشرت أرديرن رسالة تهنئة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى بايدن ونائبته كامالا هاريس.

وكتبت في ذلك الوقت: "مع وجود العديد من القضايا التي تواجه المجتمع الدولي، فإن رسالتك للوحدة هي رسالة نتشاركها".

المصدر: "التلفزيون النيوزيلندي"