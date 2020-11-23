أنقرة: موقع تركيا في اتفاقية باريس للمناخ غير منصف

قالت وزارة الخارجية التركية، إن موقع تركيا في اتفاقية باريس للمناخ التي تعد الأداة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ غير منصف لها.

إقرأ المزيد

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لمكافحة تغير المناخ التي تعد إحدى المشكلات العالمية.

وأضاف أن مسؤولية تركيا التاريخية عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية أقل من 1 بالمئة، لافتا بأنها دولة نامية وأن موقعها في اتفاقية باريس للمناخ غير منصف لها.

وأشار إلى أنه سبق أن تم تسجيل هذه القضية في بيان وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، مؤكدا أنه لضمان المساهمة بشكل أكبر في العمل المناخي ينبغي تحقيق مكانة متساوية وعادلة في نظام المناخ الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أشارت لوجود "مشكلة صغيرة" بخصوص تركيا واتفاقية المناخ، وأوضحت أن تركيا على الرغم من أنها في اتفاقية باريس من بين الدول النامية، إلا أنها أدرجت في اتفاقية الإطار للمناخ (الأمم المتحدة) على أنها من الدول المتقدمة.

وأكدت أن تركيا في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مدرجة على أنها دولة نامية، وقادرة في الوقت نفسه على خفض الانبعاثات بشكل كبير، إلا أنها بحاجة للوصول إلى التمويل والدعم التكنولوجي من أجل توفير البنية التحتية والابتكار والبحث والتطوير لاسيما في قطاعات الصناعات كثيفة الطاقة.

المصدر: الأناضول