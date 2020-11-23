الأمم المتحدة تحث إثيوبيا على حماية المدنيين بعد إمهالها تيغراي 72 ساعة للاستسلام

حثت الأمم المتحدة إثيوبيا على ضمان حماية المدنيين، بعد يوم من إمهال رئيس الوزراء أبي أحمد، قوات إقليم تيغراي 72 ساعة للاستسلام قبل شن هجوم عسكري على ميكيلي عاصمة الإقليم.

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ولقي مئات وربما آلاف حتفهم في القتال الذي اندلع في الرابع من نوفمبر بين قوات الحكومة الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي مما أدى إلى فرار أكثر من 30 ألف لاجئ إلى السودان المجاور.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا كاثرين سوزي، لـ"رويترز" إنها تأمل ضمان سلامة وأمن موظفي الإغاثة وحماية أكثر من 525 ألف مدني (غير مقاتلين) يعيشون في ميكيلي.

وطالبت "بحماية كل البنية التحتية المدنية مثل المرافق الصحية والمدارس وشبكات المياه ذات الأهمية المدنية".

المصدر: رويترز