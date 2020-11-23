سيناتور أمريكي ينتقد انسحاب بلاده من معاهدة "الأجواء المفتوحة"

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي روبرت منينديس، إن الولايات المتحدة باتت مع حلفائها "أقل حماية من روسيا" بسبب الانسحاب من معاهدة "الأجواء المفتوحة".

ووصف السيناتور الديمقراطي، في بيان تم نشره على موقع اللجنة، "قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة، بالمتهور، ويجعل الولايات المتحدة وحلفاءنا أقل حماية من روسيا. ويتناسب هذا القرار مع نهج التخلي عن اتفاقيات الحد من التسلح وعدم الانتشار، وهو ما يثير لدى حلفائنا مخاوف عميقة بشأن التزامنا بأمنهم".

وشدد السيناتور أيضا، على أن "قرار ترامب الانسحاب يسمح لنا بالحديث عن انتهاك للقانون الأمريكي".

وقال: "أكد الكونغرس دعمه لمعاهدة الأجواء المفتوحة، وأمر الإدارة بتبرير الانسحاب قبل أربعة أشهر من أي إخطار رسمي بذلك. لكن الرئيس ترامب تجاهل القانون بشكل وقح. من جانبي، أدعو إدارة بايدن القادمة إلى الانضمام إلى المعاهدة مجددا".

المصدر: نوفوستي