بعد اكتشاف حالات كورونا.. فوضى بمطار شنغهاي وفحص جميع موظفيه (صور+فيديو)

قرر مطار بودونغ بشنغهاي الصينية أمس فحص جميع موظفيه بعد أن ثبتت إصابة عدد من عمال نقل البضائع والمخالطين المقربين لهم بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.

ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" عن موظف بالمطار قوله إن العاملين تلقوا إخطارا يطلب من الجميع الخضوع لاختبار فيروس كورونا يوم الأحد.

وحسب الإخطار، الذي تم تداوله عبر الإنترنت، فإنه كان يتعين على جميع الموظفين في منطقتي الشحن الرئيسيتين بالمطار الخضوع لاختبارات الحمض النووي في أحد مرائب السيارات بحلول منتصف ليل الأحد.

وأفادت سلطات شنغهاي اليوم الاثنين بأنه تم إجراء 17719 اختبارا في صفوف موظفي المطار منذ مساء أمس، أظهرت 11 544 منها نتيجة سلبية ولا تزال 6175 أخرى قيد المعالجة.

وتم إلغاء ما يقارب 300 رحلة جوية إلى شنغهاي ليلة الأحد، وأثار نبأ إغلاق المطار وإخضاع جميع المتواجين في المطار، فضلا عن الموظفين، لفحص كورونا، ذعرا وفوضى واخترق حشد حواجز حاولت فرق طبية إقامتها، ما أدى إلى التراجع لاحقا عن قرار الفحص الشامل واقتصاره على الموظفين فقط، حسب مواقع التواصل الاجتماعي.

Unconfirmed videos going around apparently showing intense scenes at Shanghai Pudong Airport, where according to social media authorities attempted to delay/prevent people from leaving in order to administer covid-19 tests. pic.twitter.com/TBWVfARdLt — Tom Nunlist (@freefader) November 22, 2020

وفي المجموع، تم تسجيل ما لا يقل عن سبع حالات محلية مؤكدة لـ COVID-19 بين العمال في مطار بودونغ. ويمثل خطر "استيراد" الفيروس من خلال الخدمات اللوجستية الدولية مصدر قلق كبير لدى السلطات الصحية المحلية.

المصدر: وسائل إعلام صينية ووكالات