سيناتورة جمهورية تدعو الإدارة الأمريكية لبدء عملية التسليم إلى بايدن

حثت عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري ليزا موركوفسكي، البيت الأبيض على البدء الكامل في عملية التسليم لجو بادين، وانتقدت محاولات دونالد ترامب للتشكيك في الانتخابات.

وفي تغريدة نشرتها يوم الأحد على "تويتر" قالت موركوفسكي التي تمثل ولاية ألاسكا: "حان الوقت لبدء عملية انتقال كاملة ورسمية".

وأضافت: "مع قيام الولايات بإنجاز إجراءات انتخابات 2020 وإقرار النتائج، يجب علينا جميعا ضمان التزامنا بنقاوة العملية الانتخابية، وحماية ثقة الأمريكيين في نظامنا الانتخابي. لقد عملت كل ولاية لضمان عملية انتخابية حرة ونزيهة. وكانت هناك فرصة لدى الرئيس ترامب لتقديم اعتراضاته من خلال المحاكم، وحتى الآن قضت المحاكم بأن هذه الشكاوى عديمة الأساس".

وانتقدت موركوفسكي، حملة الضغط على المشرعين من الولايات للتأثير على نتائج الانتخابات، واعتبرتها "ليس فقط غير مسبوقة، بل وتتعارض مع عمليتنا الديمقراطية".

وقبل ذلك، قامت موركوفسكي، مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بتهنئة بايدن بالفوز.

المصدر: تاس