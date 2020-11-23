بيل غيتس: آمل أن يتم تفعيل جهود الانتقال لبايدن بشكل سريع

أعرب الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، عن أمله في أن يتم تفعيل جهود انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن بشكل سريع.

وقال غيتس في مقابلة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، "قلت دائما إن الناس لا تحب الخاسرين الذين لا يتقبلون الأمر.. هناك الكثير على المحك فيما يتعلق بكيفية سماح ديمقراطيتنا بالانتقال السلمي. أنا آمل أن يتم تفعيل جهود الانتقال بشكل سريع".

وتابع قائلا: "أنا لا أتابع التفاصيل لكن من المحبط أن عدم اليقين ينشأ في مكان لا يجب أن يكون فيه.. الفكرة هي هل هنالك ضرر طويل الأمد إذا قلت للناس الذين يثقون بك بأن هنالك خطأ ما في نظامنا الانتخابي".

وأضاف غيتس، أعلم أن هنالك الكثير من القلق بشأن ذلك (حول انتقال السلطة)، لكنني أعتقد أننا سنحصل على انتقال سلس إلى الرئيس المنتخب بايدن.

وتابع : "أعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تكون فخورة بالمثال الذي تضعه على نحو نموذجي أمام البلدان الأخرى.. انتخابات حرة ونزيهة وأن الخاسر بحاجة إلى الاعتراف بالأمر وليس أن يحاول أن يغير القواعد أو الالتفاف حولها بطريقة ما.. لذا فإن الولايات المتحدة هي ضوء ساطع بالنسبة لدول أخرى في بعض الأوقات لا نلتزم بذلك ولكن في معظم الأوقات نقوم بذلك".

المصدر: سي إن إن