بيلاروس تعلن موعد إنتاجها أول دفعة من اللقاح الروسي المضاد لكورونا

أعلن وزير الصحة البيلاروسي دميتري بينيفيتش أن بلاده ستنتج الدفعة الأولى من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد هذا العام.

وأعرب في حديثه لقناة "بيلاروس 1" عن ثقته في أن الدفعة الأولى من اللقاح ستنتج هذا العام، مضيفا أن "التوسع في الإنتاج سيكون في العام المقبل".

يذكر أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو كان اقترح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين في محادثة هاتفية إنتاج اللقاح في بلاده بالتقنيات الروسية، وهو ما حظي بموافقة بوتين وفقا للخدمة الصحفية للرئيس لوكاشينكو.

وفي وقت لاحق، قال نائب وزير الصحة في بيلاروس بوريس أندروسيوك، إن إنتاج اللقاح الروسي يمكن أن يتم في شركة "بيلميد بريباراتي" البيلاروسية المملوكة للدولة.

وأصبح "سبوتنيك V" الذي اعتمدته وزارة الصحة الروسية في أغسطس الماضي، أول لقاح على مستوى العالم تصل نجاعته إلى 92 في المئة.

المصدر: وكالات