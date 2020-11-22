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البنتاغون يرفض التعليق على زيارة غير معلنة لأميرال بحري لتايوان

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البنتاغون يرفض التعليق على زيارة غير معلنة لأميرال بحري لتايوان
Reuters CARLOS BARRIA
مبنى وزارة الدفاع الامريكية
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أفادت وكالة "رويترز" بأن أميرال البحرية الأمريكية المشرف على الاستخبارات العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قام بزيارة غير معلنة لتايوان مؤخرا.

وأكدت المصادر للوكالة أن المسؤول كان العميد البحري مايكل ستودمان وأن وزارة الدفاع الأمريكية رفضت التعليق عند سؤالها عما إذا كان ستودمان يزور تايوان.

وكانت وزارة الخارجية التايوانية أعلنت اليوم الأحد أن مسؤولا أمريكيا قد حل بالبلاد دون أن تفصح عن هويته، والغرض من زيارته.

وأكدت أن الضيف الأمريكي ليس مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وأضافت: "نحن نرحب بزيارة المسؤول الأمريكي وليس لدى وزارة الخارجية توضيح أكثر أو تعليق آخر".

وتأتي هذه الزيارة في أجواء شديدة التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية منافسة عالمية اقتصادية وجيوسياسية شرسة في ظل تعقيدات خطيرة تسبب فيها تفشي وباء كورونا.

المصدر: "رويترز"

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