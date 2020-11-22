الدول الأعلى في الوفيات بكورونا في أوروبا

سجلت جمهورية التشيك أعلى حصيلة وفيات بكورونا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال الـ14 يوما الأخيرة، بواقع 23.4 شخص لكل 100 ألف نسمة.

وجاءت بلجيكا في المركز الثاني بواقع 22.1 ألف، وبلغاريا ثالثة بـ17.2.

وورد في بيان للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC): "في الأسابيع الأخيرة، تركت جمهورية التشيك المرتبة الأولى بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث العدد اليومي المسجل لمرضى كوفيد-19، لكنها بقيت في مقدمة الاتحاد الأوروبي خلال الأيام الـ14 الماضية من حيث عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا لكل 100 ألف شخص من السكان".

المصدر: نوفوستي