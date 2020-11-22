رئيس المكسيك للعشرين: على البلدان الغنية خفض ديون الدول الفقيرة

دعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بلدان مجموعة العشرين الغنية إلى تخفيض ديون الدول الفقيرة.

وقال لوبيز أوبرادور في كلمة له خلال قمة مجموعة العشرين: "على الدول ذات الاقتصادات الكبرى في المجموعة تحسين ظروف الدين الخارجي للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل، حيث يعاني الاقتصاد العالمي من ركود بسبب أزمة فيروس كورونا".

وأضاف: "اقتراحنا قائم على جعل الالتزام بإلغاء مبالغ الديون وخدمة الديون المستحقة للدول الفقيرة في العالم حقيقة واقعة".

وحث الرئيس المكسيكي قادة المجموعة على ضمان أن البلدان ذات الدخل المتوسط ​​يمكنها الحصول على ائتمان بفائدة معادلة لتلك في الدول المتقدمة.

المصدر: "رويترز"