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رئيس المكسيك للعشرين: على البلدان الغنية خفض ديون الدول الفقيرة

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رئيس المكسيك للعشرين: على البلدان الغنية خفض ديون الدول الفقيرة
Reuters CARLOS JASSO
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
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دعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بلدان مجموعة العشرين الغنية إلى تخفيض ديون الدول الفقيرة.

وقال لوبيز أوبرادور في كلمة له خلال قمة مجموعة العشرين: "على الدول ذات الاقتصادات الكبرى في المجموعة تحسين ظروف الدين الخارجي للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل، حيث يعاني الاقتصاد العالمي من ركود بسبب أزمة فيروس كورونا".

وأضاف: "اقتراحنا قائم على جعل الالتزام بإلغاء مبالغ الديون وخدمة الديون المستحقة للدول الفقيرة في العالم حقيقة واقعة".

وحث الرئيس المكسيكي قادة المجموعة على ضمان أن البلدان ذات الدخل المتوسط ​​يمكنها الحصول على ائتمان بفائدة معادلة لتلك في الدول المتقدمة.

المصدر: "رويترز"

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