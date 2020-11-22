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انقلاب دبابة إسرائيلية في منطقة الأغوار الشمالية - فيديو + صور

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انقلاب دبابة إسرائيلية في منطقة الأغوار الشمالية - فيديو + صور
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انقلاب دبابة إسرائيلية في الأغوار الشمالية
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انقلبت دبابة إسرائيلية اليوم الأحد في منطقة الأغوار الشمالية، دون أن يتسبب الحادث بإصابات بين صفوف الجنود أو المدنيين.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديو للدبابة، التي انقلبت عندما كان سائقها يصعد بها إلى شاحنة للنقل العسكري.

وأكد مصدر مطلع، أن "التحقيق أثبت قيام سائق الدبابة بقيادتها بسرعة أعلى مما هو مسموح به، وأنه قام باختيار زاوية خاطئة".

وأضاف: "أصيبت الدبابة بأضرار بالغة بسبب الحادث".

المصدر: "وكالات"

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