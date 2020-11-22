انقلاب دبابة إسرائيلية في منطقة الأغوار الشمالية - فيديو + صور

انقلبت دبابة إسرائيلية اليوم الأحد في منطقة الأغوار الشمالية، دون أن يتسبب الحادث بإصابات بين صفوف الجنود أو المدنيين.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديو للدبابة، التي انقلبت عندما كان سائقها يصعد بها إلى شاحنة للنقل العسكري.

זה לא כל כך נעים לראות טנק הפוך. התהפכות הטנק אירעה במהלך עלייה על מוביל בתבץ בצפון בקעת הירדן ללא פצועים או נפגעים. pic.twitter.com/9pjv9DjpEO — Or Heller אור הלר (@OrHeller) November 22, 2020

وأكد مصدر مطلع، أن "التحقيق أثبت قيام سائق الدبابة بقيادتها بسرعة أعلى مما هو مسموح به، وأنه قام باختيار زاوية خاطئة".

وأضاف: "أصيبت الدبابة بأضرار بالغة بسبب الحادث".

תיעוד התהפכות הטנק בבקעה pic.twitter.com/6D7jtjasrh — Or Heller אור הלר (@OrHeller) November 22, 2020

المصدر: "وكالات"