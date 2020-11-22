زاخاروفا تسخر من المهام الوظيفية لمراسل "نيويورك تايمز" في موسكو

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بسخرية على الإعلان عن شغور منصب مراسل "نيويورك تايمز" الخاص في موسكو، والذي نشر على موقع الصحيفة على الإنترنت.

وأشارت إلى أن "نيويورك تايمز" تبحث عن مرشح لمنصب مراسل خاص في دولة تسميها بـ "روسيا البوتينية"، التي ترسل "وحدات عسكرية مسلحة بغاز الأعصاب السام ضد أعدائها".

وأضافت أن "نيويورك تايمز" تعتقد أيضا أن عملاء الإنترنت الروس ينشرون الفوضى والخلافات في الغرب لتشويه سمعة أنظمته الديمقراطية.

وكتبت زاخاروفا على صفحتها في فيسبوك: "لن أبدأ حتى بالحديث عن التحيز والتحامل وكراهية الروس. يبدو واضحا بدون شرح، لقاء ماذا سيتلقى المراسل أجوره. ومن الواضح أيضا كيف تتعامل الصحافة الأمريكية المستقلة مع جمهورها".

وأضافت زاخاروفا، أن أكثر ما يثير حيرتها، هو هل يحق للصحيفة المخاطرة بمراسلها وإرساله للعمل في مثل هذه الظروف اللاإنسانية؟

وقالت: "إذا لم تكن هيئة تحرير الصحيفة تفكر في ذلك، فقد يفكر به مواطنو الدولة الموصوفة في إعلان المنصب الشاغر، وسيفكر به من سيصدر التأشيرة والاعتماد للمراسل الجديد".

وأضافت: "حياة الصحفيين الأمريكيين مهمة أيضا، حتى لو كانوا من نيويورك تايمز".

وختمت الدبلوماسية الروسية حديثها: "اعملوا بهدوء في الولايات المتحدة، ولا تعرضوا أنفسكم للخطر الذي أشرت إليه. يمكنكم ممارسة الكذب والعمل بشكل رائع عن بعد".

المصدر: نوفوستي