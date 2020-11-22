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إسبانيا تعلن إطلاق برنامج للتطعيم ضد كورونا في يناير

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إسبانيا تعلن إطلاق برنامج للتطعيم ضد كورونا في يناير
Reuters /FW1F/Alison Williams
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
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قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأحد، إن إسبانيا ستبدأ برنامجا شاملا للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في يناير المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن سانشيز تأكيده أن إسبانيا وألمانيا كانتا أول دولتين في الاتحاد الأوروبي تضعان خطة تطعيم كاملة.

ولفت إلى أن حملة التلقيح ستجرى عبر 13 ألف نقطة للتطعيم في عموم البلاد، مضيفا أن "شريحة واسعة من السكان سيتلقون اللقاح في الربع الأول من السنة".

وتحصي إسبانيا حاليا 1556730 إصابة و42618 وفاة بالفيروس.

المصدر: "رويترز"

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