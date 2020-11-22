فريق ترامب لمكافحة كورونا يكشف الموعد المحتمل لبدء التطعيم

صرح منصف السلاوي​ رئيس فريق الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ المعني بتأمين لقاح فيروس ​كورونا​، ​بأن عملية التطعيم في البلاد يمكن أن تبدأ اعتبارا من 11 أو 12 ديسمبر المقبل.

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وقال السلاوي في حديث لشبكة CNN اليوم الأحد: "خطتنا هي أن نكون قادرين على شحن اللقاحات إلى مواقع التطعيم في غضون 24 ساعة من الموافقة، لذلك أتوقع (أن يحدث ذلك) ربما في اليوم الثاني بعد الموافقة في 11 أو 12 ديسمبر".

وأضاف السلاوي أنه "يجب تطعيم 70% من السكان لتعود الحياة إلى طبيعتها"، مشيرا إلى أن "السن الأدنى لتلقي لقاح "فايزر" هو 13 أو 14 عاما.

والأربعاء، أعلن أليكس عازار وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أن اللقاحين المحتملين لشركتي "فايزر" و"مودرنا" قد يحصلا على موافقة السلطات تمهيدا لتوزيعهما بغضون أسابيع.

المصدر: وكالات