الرئاسة التركية: مستشار أردوغان كان يعبّر عن رأيه الشخصي

علقت الرئاسة التركية على تصريحات بولنت أرينتش مستشار الرئيس التركي حول الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، ورجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا.

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وخلال مشاركته في برنامج على قناة NTV تطرق المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، لتصريحات أرينتش حول احتمال إفراج السلطات عن دميرتاش وتعجّبه لاستمرار حبس كافالا منذ سنوات.

وجاءت تصريحات أرينتش وهو عضو المجلس الاستشاري الأعلى في تركيا في ظل تزايد حديث أردوغان عن تطبيق القانون ومعايير حقوق الإنسان.

وأكد قالن أن أرينتش يعبر عن آرائه الشخصية ولا يتحدث بالنيابة عن الرئاسة، وأضاف: "الرئيس يستمع إلى هذه الآراء. وتطبيق هذه الآراء بعد بحثها ومناقشتها هو شيء يتم برغبة وإرادة الرئيس. نحن نتحدث عن رئيس ينصت للأحاديث كثيرا ويستشير الخبراء ويتلقى منهم الملاحظات".

المصدر: صحيفة الزمان التركية