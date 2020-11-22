أردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي "للوفاء بالوعود" المقدمة لأنقرة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بالوعود المقدمة لتركيا من أجل "تأسيس تعاون أوثق ومثمر أكثر".

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وقال مخاطبا القادة الأوروبيين خلال مؤتمر افتراضي لحزب العدالة والتنمية: "أوفوا بوعودكم التي قدمتموها لبلادنا بدءا من العضوية الكاملة وحتى ملف اللاجئين لنؤسس معا تعاونا أوثق ومثمرا أكثر".

وأضاف أن بلاده "هي الدولة المستضيفة لأكبر عدد من اللاجئين بالعالم في السنوات الست الأخيرة"، مشددا على ضرورة "تعزيز الدعم المالي للمساعدات الإنسانية الموجهة للمناطق المتضررة من الحروب".

ولفت إلى أن تركيا "تبذل قصارى جهدها للقضاء على التهديدات الإرهابية ومنع النزاعات وتعزيز الاستقرار"، حيث أنها "العضو الوحيد في حلف الناتو الذي قاتل تنظيم داعش الإرهابي وجها لوجه في سوريا".

وأشاد الرئيس التركي بجيش بلاده الذي "تمكن بمفرده من القبض على نحو 9 آلاف إرهابي وترحيلهم إلى بلدانهم".

المصدر: "الأناضول"