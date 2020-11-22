مسؤول أمريكي لا ترغب تايوان في الكشف عن هويته يزور عاصمتها

قالت وزارة الخارجية التايوانية اليوم الأحد إن مسؤولا أمريكيا قد حل بالبلاد دون أن تفصح عن هويته.

وأكدت، ردا على إشاعات وتكهنات، أن الضيف الأمريكي ليس مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، موضحة بالقول "نحن نرحب بزيارة المسؤول الأمريكي" و"ليس لدى وزارة الخارجية توضيح أكثر أو تعليق آخر" عن الموضوع.

تأتي هذه الزيارة في أجواء شديدة التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية منافسة عالمية اقتصادية وجيوسياسية شرسة في ظل تعقيدات خطيرة تسبب فيها تفشي وباء كورونا.

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ومن شأن هذه الزيارة أن تثير غضب الصين التي تعتبر جزيرة تايوان إقليما من أقاليمها حيث سبق أن استنكرت زيارات أخرى إلى تايبه من طرف مسؤولين أمريكيين خلال الأشهر الأخيرة وهما وزير الصحة، في أغسطس، ووكيل وزارة الخارجية، في سبتمبر، وردت بكين حينها بتحليق طائراتها العسكرية في أجواء قريبة من جزيرة تايوان.

يشار إلى أن علاقات واشنطن بتايبه غير رسمية مثلما هي علاقات أغلب دول العالم بها، لكنها الداعم الأكبر لها عسكريا وسياسيا.

المصدر: وكالة رويترز