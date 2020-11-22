ماكرون يدعو مجموعة الـ 20 إلى رد عاجل على وباء كورونا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زملاءه في مجموعة الـ 20 إلى تنسيق الجهود عالميا من أجل مكافحة فعالة لوباء كورونا.

وقال في تغريدة على موقع "تويتر" إن "جوهر مجموعتنا هو استصدار حلول عاجلة متعددة الأطراف وفعالة في مواجهة الأزمات (...) وتقع على عاتقنا مسؤولية تاريخية (...) حيث لن يكون هناك أي رد فعال على الوباء إذا لم يكن ردا عالميا منسقا وتضامنيا...".

L’ADN du G20 est de forger dans l’urgence les solutions multilatérales efficaces face aux crises. Mon intervention sur la riposte sanitaire et la préparation aux futures pandémies au sommet du G20 : pic.twitter.com/g8yt2bBSuE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 21, 2020

وأضاف ماكرون أن "إتاحة الوصول عالميا إلى تكنولوجيات الصحة المضادة لكوفيد 19" هي المعركة المقبلة التي يجب خوضها. ودعا إلى تجنب، "مهما بلغت التكاليف"، سيناريو أن يتحول العالم في مكافحة الوباء إلى عالمين أحدهما ذلك الذي "فقط الأغنياء يستطيعون وقاية أنفسهم من الفيروس" وآخر يترك لمصيره دون علاج.

المصدر: صفحة ماكرون على "تويتر"/وسائل إعلام فرنسية/وكالة شينخوا بالإنجليزية