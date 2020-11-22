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الصين.. تصنيف شارعين بمدينة حدودية مع روسيا كمنطقتين متوسطتي الخطورة بعد اكتشاف حالتي "كوفيد-19"

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الصين.. تصنيف شارعين بمدينة حدودية مع روسيا كمنطقتين متوسطتي الخطورة بعد اكتشاف حالتي
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شارع بمدينة مانتشولي في منغوليا الداخلية شمال الصين
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أعلنت سلطات الصحة في منطقة منغوليا الداخلية بشمالي الصين، اليوم الأحد، عن تصنيف شارعين بمدينة على الحدود الصينية الروسية، كمنطقتين متوسطتي الخطورة لمرض كوفيد-19.

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وأضاف مركز الوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها في مدينة مانتشولي، أن المنطقتين المتضررتين هما شارع دونغشان وشارع بيتشيوي.

وأبلغت المدينة، يوم السبت الماضي، عن حالتين جديدتين مؤكدتين من حالات انتقال العدوى المحلية بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا، حيث يتم علاج المريضين حاليا في مستشفى محلي، بينما تم عزل جميع المخالطين لهما ممن كانوا على اتصالات وثيقة معهما.

وتجري حاليا المزيد من التحقيقات الوبائية في الحالتين وما يتصل بها من أعمال التشخيص والفحص.

كما تم أيضا تعليق نشاط أماكن عامة في المدينة، إلى جانب تعليق الأنشطة التعليمية في المدارس ورياض الأطفال ومراكز التدريب.

المصدر: شينخوا

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