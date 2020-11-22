بومبيو: نساعد في بناء عراق جديد وسنحدد الإجراءات ضد ميليشيات إيران هناك لاحقا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الشعب العراقي "أظهر رغبته في عدم التبعية لإيران"، ووجه تهديدا جديدا إلى الفصائل العراقية المتحالفة مع طهران.

وقال بومبيو، في حوار مع قناة "العربية" السعودية اليوم الأحد إن هدف تواجد الولايات المتحدة العسكري في البلاد يهدف إلى دعم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لـ"بناء عراق جديدة"، مضيفا أن واشنطن ستحدد لاحقا الإجراءات الواجب اتخاذها ضد ما وصفه بـ "ميليشيات إيران في العراق".

بومبيو للعربية: الإجراءات ضد ميليشيات إيران في العراق سنحددها لاحقا #العربية_عاجلhttps://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 22, 2020

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تسعى إلى إحلال السلام في المنطقة ولم تتوقف عن العمل في هذا الاتجاه، مع مراعاة "الخطر من قبل إيران التي تعتبرها الدول الإقليمية تهديدا مشتركا".

وشدد بومبيو على أن نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران لا يزال ثابتا ولم ولن يشهد أي تغيرات، حتى في الفترة الانتقالية، قائلا إن الولايات المتحدة تلتزم بكافة التزاماتها أمام دول المنطقة وفيما يتعلق بحماية المواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط وأقامت تحالفا إقليميا ضد الجمهورية الإسلامية.

The US' policy toward Iran has not changed and has been consistent the entire time President Trump has been in office, US Secretary of State Mike Pompeo tells Al Arabiya. #Iran@SecPompeohttps://t.co/Dd8dAN2ZuM — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 22, 2020

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن "الخطر الإيراني" هو ما دفع الإمارات والبحرين إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مبديا قناعته بأن المزيد من الدول العربية ستتخذ خطوات مماثلة في المستقبل.

وقال: "الحقيقة هي أن دول الخليج وإسرائيل أدركت أنها تواجه خطرا مشتركا من قبل إيران.. كل دولة تريد ظروفا أفضل لمواطنيها ستبادر إلى الاعتراف بإسرائيل".

المصدر: العربية