صورة جماعية غير نمطية لقادة العشرين في قمة السعودية

تعقد قمة مجموعة العشرين، التي تترأسها السعودية، في ظروف استثنائية، وعبر تقنية الفيديو بسبب تفشي وباء كورونا.

وقد اختلفت الصورة التي تجمع قادة وزعماء الدول العشرين، أعضاء المجموعة، عن سابقاتها من الصور، حيثت وثقت فقط الشاشة، التي جمعتهم في القمة الافتراضية.

وافتتح العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس السبت، قمة مجموعة العشرين، في دورتها 15، والتي ستنهي أعمالها اليوم الأحد.

المصدر: وكالات