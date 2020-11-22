الحزب الحاكم في جورجيا يفوز في كل الدوائر بالجولة الثانية من الانتخابات

فاز مرشحو حزب "الحلم الجورجي - جورجيا الديمقراطية"، في جميع دوائر الانتخابات البرلمانية السبع عشرة، ضمن الجولة الثانية من هذه الانتخابات التي جرت أمس السبت.

وجرت الجولة الثانية، في 17 دائرة انتخابية من أصل 30 دائرة انتخابية ذات المقعد الواحد، ثمانية منها في تبليسي.

أما الجولة الأولى من هذه الانتخابات، فقد جرت في 31 أكتوبر، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، فاز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم حينذاك بنسبة 48.22٪ من الأصوات، وكذلك فاز في 13 دائرة انتخابية ذات المقعد الواحد.

وحلت في المرتبة الثانية كتلة المعارضة المتحدة "القوة في الوحدة"، والتي تضم حزب الحركة الوطنية المتحدة الذي أسسه الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي، وحصلت هذه الكتلة على 27.18٪ .

وجرت الجولة الثانية من الانتخابات، على خلفية مقاطعة المعارضة التي لا تعترف بها.

ويوم أمس نقلت وكالة "نوفوستي" عن السكرتير التنفيذي لحزب "الحلم الجورجي" الحاكم إيراكلي كوباخيدزه قوله: "حصلنا على بيانات التصويت الأولية، وكما هو متوقع فقد فاز مرشحو الحلم الجورجي في جميع الدوائر الانتخابية السبع عشرة وحصلوا على تفويضات برلمانية، وبالتالي فإن الحزب سيمثله 90 نائبا في البرلمان المقبل".

يذكر أن الحزب الذي يحصل على أكثر من 40٪ من الأصوات سيكون قادرا على تشكيل الحكومة بشكل مستقل في جورجيا.

المصدر: نوفوستي