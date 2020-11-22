صحيفة: إسرائيل ستزود السلطة الفلسطينية بنسبة من اللقاحات المضادة لكورونا

أكدت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن إسرائيل ستزود السلطة الفلسطينية بنسبة معينة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي ستقوم بالتعاقد على شرائها من شركات أجنبية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر رفيعة في وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله قالت إن "هذه العقارات ستحول الى الضفة الغربية وقطاع غزة".

كما نقلت "إسرائيل هيوم" عن مسؤول كبير في السلطة، أن "طواقم عمل إسرائيلية وفلسطينية اجتمعت، وتوصلت الى هذه التفاهمات"، لافتة إلى أن جهات فلسطينية أوضحت أنه بالرغم من هذه التفاهمات، فإن السلطة الفلسطينية "ستعاني نقصا في جرعات التطعيم ضد كورونا".

جدير بالذكر أن السلطات الفلسطينية تقوم بإجراءات صحية عديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في أراضيها، حيث أغلقت قرية مادما في منطقة نابلس لمدة ثلاثة أيام، إثر تسجيل نحو أربعين إصابة بالفيروس فيها، خلال يوم واحد.

كما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في وقت سابق، أن قطاع غزة سجل رقما قياسيا في الحصيلة اليومية لعدد الإصابات بكورونا، حيث انتقلت العدوى إلى نحو 900 شخص، وقال مستشار وزيرة الصحة في غزة فتحي أبو وردة إن "غالبية المناطق في القطاع باتت تصنف حمراء، بسبب التصاعد غير المسبوق للمنحنى الوبائي"، مشيرا إلى أنه خلال أيام، ستصل إلى القطاع "شاحنتان تحملان مساعدات طبية لمواجهة الفيروس".

المصدر: "وكالات"