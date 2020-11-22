مقر ترامب يطالب بإعادة فرز الأصوات في جورجيا ويهدد باللجوء للمحكمة العليا

يصر المقر الانتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعادة فرز الأصوات في جورجيا (16 صوتا لأعضاء المجمع الانتخابي) في الانتخابات العامة، وقد قدم التماسا بذلك.

وجاء في بيان صدر يوم السبت عن الفريق القانوني لترامب: "تم اليوم تقديم التماس لإعادة فرز الأصوات في جورجيا. نحن نهدف لضمان احترام جميع جوانب قانون جورجيا ودستور الولايات المتحدة. يواصل الرئيس ترامب وحملته الإصرار على إعادة فرز عادلة في جورجيا ويجب أن يشمل ذلك مطابقة التواقيع والضمانات الحيوية الأخرى. وبدون مطابقة التوقيع، ستكون إعادة الفرز وهمية".

من جانبه قال رودولف جولياني المحامي الشخصي لترامب، إن المقر الانتخابي للرئيس الأمريكي، يخطط لتقديم طلب استئناف إلى المحكمة العليا، بعد رفض دعوى قضائية في ولاية بنسلفانيا طلب فيها هذا المقر، اعتبار قسم من استمارات التصويت، لاغية.

في يوم السبت، رفضت محكمة في بنسلفانيا دعوى قضائية طلب فيها مقر حملة ترامب، اعتبار جزء من استمارات التصويت، لاغية. ووفقا لوكالة "رويترز"، وجد القاضي أن الدعوى تضمنت "حججا قانونية واهية ومختلقة".

وفي يوم الجمعة الماضي، صادقت سلطات جورجيا، على نتائج التصويت في الولاية، والتي أفادت بفوز الديمقراطي جوزيف بايدن في الانتخابات الرئاسية.

المصدر: تاس