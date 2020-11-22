للأسبوع الـ22.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين باستقالة نتنياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء السبت للأسبوع الـ22 على التوالي، مطالبين برحيل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وانطلقت مظاهرة الأعلام السوداء في القدس وتل أبيب، وفي الكثير من الجسور والتقاطعات نحو مقر إقامة نتنياهو، من مقر الكنيست إلى شارع بلفور.

ودعا منظمو الحراك الاحتجاجي نتنياهو إلى الرحيل مؤكدين أنه "فقد أي صلة مع الواقع من كثرة الأكاذيب التي يروجها، وأن الجمهور سئم الألاعيب والمناورات السياسية التي يمارسها".

يشار إلى أن آخر استطلاعات الرأي في إسرائيل، تشير إلى تراجع شعبية نتنياهو وحزب "الليكود" بشكل غير مسبوق.

المصدر: "معا"