وزيرة إستونية تعترف باستخدام سيارة الحكومة لتوصيل أبنائها وتستقيل

قدمت وزيرة التعليم الإستونية مايليس ريبس استقالتها، بعد تقارير تفيد بأنها كانت تستخدم سيارة رسمية وسائقا لتوصيل أطفالها إلى المدرسة.

ووفقا لصحيفة "أوهتولت" المحلية، استخدم سائق من الوزارة سيارة حكومية لتوصيل أطفال الوزيرة ذهابا وإيابا من وإلى المدرسة عدة مرات.

وكتبت الوزيرة ذات الـ45 عاما في تدوينة لها على موقع "فيسبوك": "لقد تعرضت لضغوط قوية للتوفيق بين دور الأم والوزيرة.. أعترف بأنني أخطأت وأعتذر".

كما اعترفت الوزيرة باستخدام السيارة الحكومية مؤخرا لأغراض خاصة عدة مرات.

ولكن على الرغم من الكشف عن الواقعة والضغوط المترتبة عليها، أرادت الوزيرة وهي أم لستة أطفال في البداية البقاء في منصبها.

وقال رئيس الوزراء جوري راتاس الذي دافع عنها إنه قبل استقالة زميلته العضو بالحزب بأسف، فيما تعد ريبس ثالث عضو في الحكومة يترك منصبه هذا الشهر.

المصدر: وكالات