حملة ترامب: المحاكم ستفصل في "التزوير الممنهج" للانتخابات

قالت كايلي ماكيناني مستشارة حملة ترامب والناطقة باسم البيت الأبيض، إن كشف "تزوير الأصوات الممنهج" سيكون عبر المحاكم، متهمة وسائل الإعلام بـ"التواطؤ" في إعلان فوز جو بايدن.

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وأوضحت في حديثها لشبكة "فوكس نيوز" أن الحملة لديها 234 شهادة عن التزوير في ميشيغان، فضلا عن شهادات أخرى في بنسلفانيا لناخبين قالوا إنهم اكتشفوا أن الولاية احتسبت أصواتا باسمهم عبر البريد دون أن يرسلوها.

وأضافت: "الفصل سيكون عبر نظامنا القضائي الذي لا يمكن لوسائل الإعلام أن تعترضه. الـ73 مليون شخص الذين انتخبوا هذا الرئيس لهم صوت، وسوف يسمع".

وتشير البيانات الحالية التي نشرتها وسائل الإعلام والمراكز المعنية بمتابعة الانتخابات الأمريكية إلى انتصار واضح لبايدن، الذي حصل حتى الآن على 306 من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي المكون من 538 عضوا، بينما حصد ترامب حسب التوقعات، دعم 232 منهم فقط، لكن النتائج الرسمية للسباق لم تعلن بعد.

وأكد ترامب مرارا أنه لا ينوي الاعتراف بهزيمته قبل ضمان "فرز عادل" للأصوات، وقدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.

المصدر: وكالات