ترامب لقادة العشرين: شرّفني العمل معكم وأتطلع للمزيد مستقبلا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في العمل مستقبلا مع قادة الدول المشاركة في اجتماع قمة مجموعة العشرين.

وقال ترامب في كلمة مقتضبة موجهة لقادة الدول والمسؤولين المشاركين في قمة العشرين: "كان لي شرف العمل معكم وأتطلع إلى العمل معكم في المستقبل، ولفترة طويلة".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "أ.ف.ب" عن مصدر في القمة، أن ترامب انسحب من الجلسة وتوجه للعب الغولف بعد كلمته، وتسلم وزير الخزانة الأمريكي مكانه.

وقال مشارك آخر حضر المحادثات المغلقة: "خطاب ترامب تلخص في إشارته إلى أنه أدى عملا مذهلا للغاية خلال ولايته على الصعيد الاقتصادي وفي مواجهة فيروس كورونا في الولايات المتحدة"

وأشار المصدر إلى أن ترامب "لم يقل كلمة واحدة على الصعيد الدولي".

المصدر: "سبوتنيك"