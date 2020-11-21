الاتحاد الأوروبي ممتعض لتنفيذ أحكام الإعدام في الولايات المتحدة

أعرب الاتحاد الأوروبي عن امتعاضه لتنفيذ حكم الإعدام الثامن على المستوى الفدرالي في الولايات المتحدة منذ يوليو الماضي، بعد توقف دام 20 عاما.

وقال المتحدث باسم الاتحاد بيتر ستانو: "الاتحاد الأوروبي يذكّر بمعارضته بشكل قاطع لتطبيق عقوبة الإعدام في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف، ويدعو الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في هذا القرار، ووقف عمليات الإعدام على المستوى الفدرالي".

وقال: "الاتحاد الأوروبي يرى أن عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية وليست رادعة للمجرمين".

وترى بروكسل أن مثل هذا العدد من الإعدامات على المستوى الفدرالي يتعارض مع الاتجاه العام لتقليص الإعدامات سواء على مستوى الولايات المتحدة أو العالم.

المصدر: نوفوستي