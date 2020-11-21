زيلينسكي: أوكرانيا يجب أن تستخلص العبر من "الثورات"

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في لقاء عبر الإنترنت مع ممثلي النخبة الفكرية، إنه يجب على أوكرانيا أن تستخلص العبر من الثورات حتى لا تكرر الأخطاء لاحقا.

وأضاف أن إنجاز "الثورات" الثلاث التي شهدتها بلاده سنوات 1991 و 2004 و2013-2014 في أوكرانيا، تلخص في ظهور "الوعي الجديد لدى المواطنين والسلطات".

وانتقد زيلينسكي الذين يقولون "لا شيء يعتمد علي ولا تأثير لي على الأمور"، وتابع: "يبدو واضحا جدا، أننا معا نستطيع فعل كل شيء. وسيعرف كل حاكم مقبل للبلاد أن إرادة الشعب هي الحاسمة ولا يمكن كسرها، ومن المستحيل ولا داعي لمخالفتها".

وقال: "لو تم إنجاز معظم ما تم الإعلان عنه في عام 2004 لما حدثت ثورة عام 2013 ومن الواضح أيضا أنه في عام 2019 أكد المجتمع الأوكراني مرة أخرى أنه غير راض تماما عن جودة أداء الدولة آنذاك".

وأكد زيلينسكي أن الحكومة الحالية تسعى جاهدة لإدخال أداة سلطة الشعب واستخدامها.

وتحيي أوكرانيا الذكرى السابعة لما يسمى بثورة "الميدان" التي انتهت بالانقلاب على السلطة حيث تحول وسط كييف إلى ساحة للمواجهة بين قوات الأمن والقوميين المتطرفين وسقط عشرات الضحايا بين رجال الأمن والمتظاهرين.

المصدر: نوفوستي