باكستان.. عشرات الآلاف يشاركون في جنازة رجل دين رغم قيود كورونا (صور)

شارك عشرات الآلاف من المشيعين في جنازة رجل الدين الباكستاني المتشدد كاظم حسين رضوي في مدينة لاهور اليوم السبت، في تحد لحظر التجمعات الكبيرة في أعقاب زيادة إصابات كورونا.

ورغم القيود المفروضة، توافد عشرات الآلاف لتشييع رضوي (54 عاما)، وقال المشرفون على الجنازة إن الحكومة لم تطلب منهم الحد من عدد المشاركين.

وأوضح مسؤول محلي طلب عدم نشر اسمه أن قرابة 200 ألف شخص شاركوا في الجنازة.

Reuters

وتوفي رضوي بسكتة قلبية يوم الخميس بعد بضعة أيام من قيادته مسيرة شابها العنف إلى العاصمة إسلام آباد احتجاجا على نشر الرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد في فرنسا.

Reuters

وزادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان هذا الشهر وحظرت الحكومة المناسبات والاجتماعات الحاشدة بعد أن أعلنت أن البلاد تشهد "موجة ثانية" من الجائحة.

وأظهرت البيانات الرسمية التي نشرت اليوم السبت أن الفحوص أثبتت إصابة 2843 بالفيروس وتوفي 42 خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: "رويترز"