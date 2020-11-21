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باريس تتوعد أنقرة: عليها الكف عن ضرب مصالحنا

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باريس تتوعد أنقرة: عليها الكف عن ضرب مصالحنا
Reuters
وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك رييستي
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قال وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك رييستي في حديث لإذاعة "فرانس إنتر" اليوم السبت، إن الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي سيبحث الملف التركي وقد يضاعف التضييق على أنقرة.

وعزا ذلك إلى ما وصفة بالسلوك التركي "غير المقبول" في إقليم قرة باغ منددا أيضا بـ"توظيف (تركيا) خطاب رئيس الجمهورية أو مواقف فرنسا لإلحاق الضرر بها وبقيمها".

وقال: "تلعب تركيا دورا مستنكرا" في هذا المجال. نتمنى أن تتغير تركيا وأن يتغير هذا السلوك التوسعي في شرق المتوسط وعمليات التنقيب المرافقة التي تمس بالسيادة القبرصية واليونانية".

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كما دعا أنقرة إلى الكف عن ضرب مصالح بلاده في القارة السمراء "لاسيما في شمال إفريقيا وما يرافق ذلك من تجارة أسلحة والتخلي عن استغلال مسألة الهجرة في التعاطي مع أوروبا... نحن نعرف أنهم يلعبون على هذا الوتر، وهذا لم يعد ممكنا".

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المصدر: وسائل إعلام فرنسية

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