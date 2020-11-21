 
مباشر

لافروف: مواقف روسيا وأذربيجان تجاه قره باغ متطابقة

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p796

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تطابق مواقف روسيا وأذربيجان تجاه تسوية النزاع في إقليم قره باغ.

إقرأ المزيد
لافروف: البيان الثلاثي بشأن قره باغ لا بديل عنه ومحاولات التشكيك فيه غير مقبولة
لافروف: البيان الثلاثي بشأن قره باغ لا بديل عنه ومحاولات التشكيك فيه غير مقبولة

وفي مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم السبت عقب لقاء جمعه في باكو مع رئيس أذربيجان إلهام علييف قال لافروف، إن الأخير ركز على ضرورة التنفيذ المتواصل والنزيه لجميع بنود البيان الذي تبنته روسيا وأذربيجان وأرمينيا لوقف الحرب في قره باغ.

وتابع: "تتطابق مواقفنا كذلك تجاه ضرورة تهيئة الظروف لإعادة السلم الديني والعرقي والتعايش والمصالحة" في قره باغ.

كما عبر وزير الخارجية الروسي عن ثقته بأن محاولات بعض الأطراف للتشكيك في البيان الثلاثي قد باءت بالفشل، مشيرا إلى أن روسيا وفرنسا والولايات المتحدة بصفتها الدول الرئيسة في مجموعة مينسك "أشارت مرارا إلى ضرورة حل مشكلة قره باغ بناء على المبادئ التي يتم تطبيقها في الوقت الراهن في إطار البيان الثلاثي".

إقرأ المزيد
علييف: البيان الثلاثي حول قره باغ وضع حدا لمواجهة دامت عقودا
علييف: البيان الثلاثي حول قره باغ وضع حدا لمواجهة دامت عقودا

وفي ليلة 9 إلى 10 نوفمبر، أصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الحكومة الأرمنية، نيكول باشينيان، بيانا حول وقف إطلاق النار وكل الأعمال القتالية بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باغ، مع توقف قوات الجانبين على مواقعها. كما اتفق الزعماء الثلاثة على انتشار قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس بين الطرفين في قرع باغ، وكذلك على طول "ممر لاتشين" الرابط بين أرمينيا والإقليم.

المصدر: نوفوستي + تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا