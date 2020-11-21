طهران تعلن تأجيل زيارة ظريف إلى موسكو وباكو

أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم السبت، تأجيل زيارة الوزير محمد جواد ظريف إلى روسيا وأذربيجان، والتي كانت مقررة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لمناقشة آخر التطورات في إقليم قره باغ.

ولم يعلن المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زادة، عن الموعد الجديد للزيارة، مشيرا إلى أن سبب تأجيل زيارة ظريف إلى موسكو وباكو، يعود إلى الاجتماعات الطارئة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، لمناقشة موازنة العام الفارسي المقبل، وضرورة حضور جميع الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء.

يذكر أن أمام حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، مهلة أسبوعين لتقديم مشروع الموازنة إلى البرلمان.

المصدر: RT