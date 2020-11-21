صحفي هولندي يخترق مؤتمرا عبر الفيديو لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي.. ارتباك وضحك

أحدث اختراق صحفي هولندي مؤتمرا سريا لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو ارتباكا لدى المسؤولين اضطرهم إلى إلغاء المؤتمر لأسباب أمنية.

ودعا إثرها رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إلى تعزيز الأمن الرقمي.

تمت عملية الاختراق بعدما تمكن الصحفي الهولندي دانيال فيرلان، من خلال ملاحظته الدقيقة لصورة وزيرة الدفاع الهولندية أنك بييليفيلد التي نشرتها على حسابها في موقع "تويتر"، من التقاط 5 من الأرقام الـ 6 للرمز السري للوزيرة على وثائقها المتناثرة فوق مكتبها بالبيت حيث تحجر نفسها صحيا بسبب وباء كورونا.

كان المشهد مثيرا لدهشة وضحك الجميع عندما تمكن الصحفي من دخول المؤتمر وتحية الحضور مبتسما وملوحا بإشارات باليد إلى الوزراء.

That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt — Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 20, 2020

وعندما بادره الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بالقول "كيف حالك؟" و"هل تعلم أنك تقتحم مؤتمرا سريا؟"، رد الصحفي دانيال فيرلان بـ: "نعم نعم أنا آسف. أنا صحفي هولندي". وأضاف "أنا آسف لأنني قاطعت مؤتمركم. سأخرج". ورد جززيب بوريل "من الأفضل لك. (..) قبل أن تصل الشرطة"

وفور خروجه، ألغى الوزراء المجتمعون عبر الفيديو مؤتمرهم لأسباب أمنية، واختفت بالتزامن مع الإلغاء صورة وزيرة الدفاع الهولندية من "تويتر". وعلق مسؤول في وزارة الدفاع الهولندية بالقول "لقد كان خطأ غبيا، لكنه يذكّر بضرورة توخي الحذر عند إرسال صورة لاجتماع".

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المصدر: وسائل إعلام هولندية/بلجيكية/عربية