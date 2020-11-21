الخارجية الروسية تشرح سبب غياب علم روسيا أثناء محادثات لافروف وباشينيان

أوضحت وزارة الخارجية الروسية سبب غياب علم روسيا أثناء المحادثات التي أجراها الوزير الروسي سيرغي لافروف، في يريفان، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان.

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وجاء على قناة الخارجية في "تلغرام": "الأعلام شيء مهم جدا. والأهم هو محتوى المحادثات. كما من الأهمية أيضا معرفة تاريخ اللقاءات والإجراءات الرسمية التي ترافقها". وتابعت الوزارة: "لكل دولة إجراءات بروتوكولية خاصة بها. وقد يلاحظ مراقبون جيدون أن العلم واحد فقط أثناء لقاءات يعقدها وزير الخارجية مع رئيس الوزراء ورئيس الدولة".

وأرفقت الوزارة الخبر بصورة لمحادثات أجراها لافروف وباشينيان في العام 2019، ويرى فيها علم أرمينيا فقط.

من ناحية أخرى، نشرت الخارجية صورة لمحادثات أجراها لافروف، اليوم السبت أيضا، مع نظيره الأرمني، آرا أيفازيان، ويظهر فيها العلمان الروسي والأرمني.

المصدر: تاس