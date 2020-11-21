رئيس مولدوفا: حديث ساندو عن انسحاب قوات حفظ السلام الروسية خطأ

انتقد رئيس مولدوفا إيغور دودون، تصريحات الرئيسة المنتخبة مايا ساندو حول انسحاب قوة حفظ السلام الروسية من ترانسنيستريا (بريدنيستروفيا)، وطلبها من أوكرانيا تشديد الموقف تجاهها.

ووصف الرئيس دودون، هذه التصريحات، بالخطأ الفادح. وقال في حديث تلفزيوني: "تطالب ساندو بسحب قوات حفظ السلام من ضفة نهر دنيستر بشكل عاجل، وتدعو الأوكرانيين إلى ممارسة المزيد من الضغط على ترانسنيستريا ودونباس وغيرها. كيف يمكن لرئيس منتخب توجيه مثل هذه المطالب، خاصة عندما لا يزال نزاع ترانسنيستريا بدون تسوية، وفي بلد تبلغ نسبة الناطقين بالروسية 35-40 في المائة من السكان؟ أعتقد أن هذا خطأ جدي جسيم".

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في وقت سابق، أعربت ساندو عن أملها في ظهور فرصة جيوسياسية لإعادة توحيد ترانسنيستريا مع مولدوفا، وحل سلمي للنزاع هناك، مع انسحاب قوات حفظ السلام الروسية.

المصدر: نوفوستي