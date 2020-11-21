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سقوط صاروخ في فناء السفارة الإيرانية في كابل (صورة)

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سقوط صاروخ في فناء السفارة الإيرانية في كابل (صورة)
Reuters Omar Sobhani
صورة أرشيفية
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أعلنت السفارة الإيرانية في كابل، اليوم السبت، أن صاروخا سقط في فنائها وأصابت شظاياه مبنى السفارة.

وقالت السفارة في بيان على صفحتها في "تويتر"، إن أحد الصواريخ التي تم إطلاقها صباح اليوم سقط داخل فناء السفارة، وأصابت شظاياه المبنى الأساسي للسفارة، والزجاج، ومعدات السفارة.

سقوط صاروخ في فناء السفارة الإيرانية في كابل (صورة)
RT
شظايا الصاروخ الذي سقط في فناء السفارة الإيرانية في كابل

وأكدت السفارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، وأن جميع موظفي السفارة بصحة كاملة.

وتعرضت العاصمة الأفغانية، صباح اليوم، لقصف بالصواريخ، لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه حتى الآن.

المصدر: RT

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