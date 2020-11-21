الشرطة الهولندية تستجوب باحثا أمنيا يدعي "اختراق" حساب ترامب في "تويتر"

أكدت وكالة "بي بي سي"، يوم أمس الجمعة، بأن الشرطة الهولندية استجوبت الباحث الأمني الهولندي، فيكتور جيفيرز، الذي ادعى أنه "اخترق" حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في "تويتر".

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وأشار المحقق الإلكتروني، فيكتور جيفيرز، في وقت سابق، إلى أنه تمكن من الدخول إلى حساب ترامب في "تويتر"، عبر تخمين كلمة المرور الخاصة به في الشهر الماضي.

وأكد أنه استخدم كلمة المرور "!MAGA2020" للدخول إلى الحساب، ونجح في ذلك، فيما نفى البيت الأبيض حدوث ذلك.

ورد موقع "تويتر" على جيفرز، بأن الأخير ليس لديه دليل على حدوث اختراق.

ولفتت شبكة "بي بي سي"، إلى أن جيفيرز كشف الآن عن مزيد من المعلومات لدعم مزاعمه، وقال للمرة الأولى، كجزء من استجواب الشرطة، إن لديه "أدلة على الاختراق، أكثر بكثير مما كان قد أعلن عنه سابقا".

واكتفى جيفرز بكشف القليل عن المعلومات التي بحوزته حتى الآن، ولكن من خلال تسجيل الدخول إلى حساب "تويتر" لشخص ما، سيكون شخصا ما قادرا نظريا على رؤية وإرسال الرسائل الخاصة، ومعرفة التغريدات التي وضعها المستخدم في إشارة مرجعية بشكل خاص، والوصول إلى معلومات، مثل عدد الأشخاص الذين حظرهم صاحب الحساب، حتى أنه سيكون قادرا على تنزيل أرشيف لجميع بيانات المستخدم، بما في ذلك الصور والرسائل، حسب ما أفادت "بي بي سي".

وأوضح متحدث باسم النيابة العامة الهولندية لصحيفة "دي فولكس كرانت" أن السلطات الهولندية "تحقق حاليا في ما إذا كان هناك أمر إجرامي"، مضيفا أن تحقيقهم كان "تحقيقا هولنديا مستقلا، وليس بناء على طلب أمريكي للمساعدة القانونية".

وأفادت الشرطة لـ"بي بي سي"، بأن فريق مكافحة جرائم التكنولوجيا العالية، استجوب جيفرز كشاهد، ولم يكن مشتبها به بعد.

وليواجه جيفرز عقوبة، يجب أن تثبت الشرطة أولا حدوث الاختراق، وإذا اعتبر المدعون أن تصرفات جيفرز غير قانونية وخارج مجال أبحاث الأمن السيبراني، يواجه عقوبة تصل إلى أربع سنوات في السجن، وفق تقرير ذكرته "بي بي سي".

المصدر: "بي بي سي"