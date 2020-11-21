زعيم هندوسي يحتج على وضع صور "إله هندوسي" على الملابس من قبل شركة برازيلية

طالب الزعيم الديني الهندي الهندوسي، راجان زيد، شركة جون كوتري البرازيلية لتصنيع الملابس، بإزالة صورة الإله الهندوسي "غانيش"، من أحد خطوط إنتاج السراويل القصيرة للرجال والنساء.

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وقال زيد، الذي يسكن في ولاية نيفادا الأمريكية: "من المفترض أن يعبد اللورد غانيش في المعابد أو الأضرحة، وليس لتزيين الفخذين، والأرداف، والأعضاء التناسلية".

وتابع: "يجب على شركات الملابس ألا تعمل في مجال انتهاك المقدسات، والسخرية من طوائف بأكملها".

كما أشار رجل الدين الهندوسي، إلى أن "الاستخدام غير الملائم للآلهة، أو الرموز، أو الأيقونات الهندوسية، لأغراض تجارية، يؤذي مشاعر المصلين".

ويعتبر غانيش أحد أشهر الآلهة، وأكثرهم عبادة في مجمع الآلهة الهندوسية.

المصدر"رويترز"