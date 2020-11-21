بومبيو يلتقي في الدوحة مع ممثلي "طالبان" والحكومة الأفغانية

قالت الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية مايكل بومبيو، سيلتقي السبت خلال زيارته الرسمية لقطر، مع ممثلي وفدي "طالبان" والسلطات الأفغانية الذين يتفاوضون في الدوحة.

وجاء في جدول الزيارة، الذي وزعته الخارجية الأمريكية أمس الجمعة، أن بومبيو سيلتقي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ثم مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. بعد ذلك، سيجري بومبيو محادثات منفصلة مع وفد من الحكومة الأفغانية، ومع وفد "طالبان".

في يوم 29 فبراير الماضي، وقعت الولايات المتحدة مع الحركة في الدوحة على اتفاقية سلام.

ووفقا للوثيقة، ستقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها، بسحب جميع قواتها من أفغانستان في غضون 14 شهرا. وبالمقابل، تضمن "طالبان" عدم استخدام أراضي أفغانستان في أعمال تشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها.

المصدر: تاس