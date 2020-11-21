مقتل عنصر أمن وإصابة ثلاثة بانفجار في كابل

قالت قناة TOLOnews TV، إن أحد رجال الأمن الأفغاني لقي مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار عبوة ناسفة في كابل صباح اليوم السبت.

ونقلت القناة عن الشرطة، أن عبوة أخرى مماثلة انفجرت في نفس الوقت تقريبا في منطقة أخرى من المدينة.

وذكرت القناة، أنه تم الإبلاغ عن انفجار عبوتين مغناطيسيتين في منطقتي أرزان قيمات، وشهيل سوتون في كابل صباح اليوم.

Breaking - Two magnetic IED explosions reported in Arzan Qeemat and Chehel Sutoon areas in Kabul this morning.



The explosion in Arzan Qeemat left one security force member dead and three others wounded, police said.



The second explosion had no casualties, police said. pic.twitter.com/yd9XQoUyfm — TOLOnews (@TOLOnews) November 21, 2020

وقالت الشرطة، إن الانفجار الذي وقع في أرزان قيمات أسفر عن مقتل أحد أفراد القوة الأمنية، وإصابة ثلاثة آخرين. وأشارت إلى أنه لم يصب أحد نتيجة التفجير الثاني.

هذا ولم تعلن أية جماعة مسلحة مسؤوليتها عن التفجيرين.

المصدر: وكالات